WRC, Citroën Racing: team alla conquista del campionato rally

ROMA - Con più di metà campionato rally alle spalle, Citroen si appresta a vivere il rush finale di una stagione in chiaroscuro. Dopo un inizio convincente, grazie al podio di Craig Breen in Svezia e Kris Meeke (poi esonerato) in Messico, ed il clamore suscitato dalla 'guest star' Sébastien Loeb, che dopo il Messico e la Corsica, tornerà protagonista in Catalogna, la stagione ha dovuto registrare non poche difficoltà.



Nulla a che fare con la C3 WRC, che si è dimostrata - fino ad ora - all'altezza della competizione, quanto piuttosto a causa della scarsa regolarità dei suoi piloti che, complici anche una serie di incidenti, ha portato nel corso del rally di Portogallo all'esonero della 'punta di diamante' del Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team, Kris Meek, sancito anche dall'arrivo di Mads Ostberg che affiancherà Craig Breen per i rally di Finlandia, Germania, Turchia, Gran Bretagna e Australia.

A Ostberg il volante della seconda C3 WRC per le prove rimanenti del calendario, quindi, ad esclusione della Spagna dove, come previsto, a guidare sarà invece Sébastien Loeb. La squadra che porterà a termine il mondiale si compone così: oltre al pilota trentenne norvegese, subentrato in corso d'opera ma che ha saputo distinguersi nel rally di Sardegna (con una quinta posizione), Craig Breen, che ha mostrato grande regolarità nella sua prima stagione completa nel WRC, arrivando sei volte in quinta posizione. Debuttante nel 2016 nell'Abu Dhabi Total WRT con un terzo posto in Finlandia, l'irlandese ventisettenne intende sfruttare l'esperienza maturata quest'anno per conquistare altri podi nel 2018.



La stagione 2018 vede anche il grande ritorno con i colori Citroen della coppia Loeb-Elena, vincitrice di nove titoli mondiali piloti-copiloti (dal 2004 al 2012), otto titoli costruttori (dal 2003 al 2005 e dal 2008 al 2012) e settantotto vittorie. Sébastien Loeb, ritiratosi a tempo pieno dal WRC dalla fine del 2012, e presente solo in quattro occasioni nel 2013, con una puntata al Montecarlo 2015, è stato impegnato sulla seconda Citroen C3 WRC ufficiale in Messico, Corsica e sarà in Spagna. Questa la sua grande occasione di rafforzare il suo palmarés in queste prove in cui vanta rispettivamente sei, quattro e otto successi, e di mettere la sua immensa esperienza al servizio della squadra.



In qualche occasione anche Khalid Al Qassimi avrà la possibilità di disporre della terza Citroen C3 WRC, mentre a Stéphane Lefebvre il compito di promuovere la nuova Citroen C3 R5 nell'agguerrito contesto del WRC2. Una vettura completamente nuova che sta dando grandissime soddisfazioni al team.





A guidare la squadra di Citroen Racing, subentrato a Yves Matton (che entra a far parte della Fia come direttore del settore Rally), il direttore Pierre Budar che, dopo gli studi all'Ecole Centrale de Nantes, si è unito al Groupe PSA nel 1989 come ingegnere, per poi diventare pilota ufficiale 309 Gruppo N del Team Peugeot Talbot Sport nel 1991, a cui ha fatto seguito una brillante carriera di ingegnere in Francia e Asia. Dopo aver creato nel 2010 il settore delle versioni sportive stradali (DS3 Racing, 208 GTi 30th, 308 GTi, DS3 Performance), si è dedicato nel 2016 anche alle attività della Competizione Clienti. Insieme al suo team ha sviluppato la 308 TCR e la C3 R5.



La sua passione e le sue competenze sono sicuramente preziose per il rilancio del team Citroen Racing: "Groupe PSA mi propone un'occasione unica di conciliare la mia passione per lo sport automobilistico con la carriera di ingegnere - ha detto al momento della sua nomina -. Non avrei mai immaginato di poter dirigere un giorno uno dei più grandi team di competizione al mondo. Sono consapevole della sfida che mi viene proposta, a capo di uno straordinario team, e farò in modo di ottenere il meglio dai talenti che ne fanno parte".