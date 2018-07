Tricolore francese reinterpretato da Lapo Elkann

ROMA - L'atelier milanese Garage Italia di Lapo Elkann ha firmato la carrozzeria con dipinto il tricolore francese dell'Alpine A110 del Team CMR che partecipa al campionato FSSA GT4 France. Il reveal della livrea e il contestuale debutto della vettura in pista è avvenuto lo scorso weekend, sabato 14 luglio, data particolarmente significativa per i "cugini" d'Oltralpe perché commemora la presa della Bastiglia del 1789.



L'hub creativo, diretto dall'erede Agnelli, ha raccolto le richieste "patriottiche" di Gregory Driot, co-fondatore con Charles-Antoine Bourachot della squadra corse CMR, proponendo una grafica di forte impatto per l'auto racing da 340 Cv per 1080 kg di peso, guidata dai piloti Pierre Alexandre Jean e Stéphane Tribaudini. Una macchina che la scuderia ha ribattezzato "La Marianne", come la giovane donna del quadro "La Liberté guidant le peuple" di Delacroix, simbolo della repubblica francese.



"Sono orgoglioso del lavoro svolto dal mio Centro Stile - ha detto Lapo Elkann nel presentare il progetto -, ed è un onore, per me e per tutto il team di Garage Italia, aver realizzato una livrea unica, speciale, per celebrare il ritorno alle competizioni di un'icona come l'Alpine, in un giorno indimenticabile e importante come questo. Il nostro lavoro vuole essere un omaggio alla Francia e alla rinascita di una leggenda del motorsport, ed è proprio per questo motivo che ho fatto inserire i colori della bandiera francese anche nel nostro logo, posizionato sul tetto della vettura".