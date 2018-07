Sfilata a Goodwood per le mitiche Land Rover del 1947 e 1948

ROMA - Tra le centinaia di bolidi che hanno sfilato nel weekend, anche a velocità da primato, sulla celebre salita del Festival di Goodwood, un gruppetto di arzille settantenni ha strappato applausi al pubblico e fatto scattare gli obiettivi degli smartphone nonostante procedesse ad un'andatura davvero turistica. Sono le Land Rover dei 'primordi' dell'azienda, le prime costruite a cavallo tra il 1947 e il 1948 (anno di nascita ufficiale del brand) per fornire un nuovo mezzo all'esercito britannico, ma anche per proporre ad un Paese in totale ricostruzione post-bellica un veicolo 'tuttofare' che potesse percorrere anche le campagne, dove le strade non esistevano, e funzionare anche da mezzo agricolo. E, soprattutto, per poter essere esportata (partendo dalle nazioni del Commonwhealt) e aiutare al Rover a sopravvivere in una fase molto critica. A Goodwood si è vista, 'impettita' come un valoroso soldato che sfila mostrando le tante medaglie, la mitica HUE 166 - dalla sua targa - che è a tutti è la prima macchina Land Rover ad essere uscita dalla fabbrica nel 1948. Si è vista durante la parata al Festival of Speed anche la vettura sperimentare a posto guida centrale (soluzione che avrebbe dovuto facilitare la vendita nei Paesi in cui si viaggiava a destra) e che - non tutti lo sanno - era stata realizzata partendo da una Jeep Willys a cui erano stati trapiantati, oltre all'inconsueto piantone dello sterzo, un motore ed un cambio Rover. Questo prototipo venne giudicato troppo complesso per la produzione, quindi lo sviluppo si concentrò sulla vettura che sarebbe poi diventata la Land Rover HUE166.