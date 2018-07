Formula SAE, conclusi test statici: ecco i finalisti

ROMA - Sono terminati ieri con la pubblicazione delle classifiche, gli eventi statici di Formula SAE Italy che vedono coinvolti i team di tutte le classi nelle prove del Business presentation event, Design event e Cost event nell'ambito della manifestazione in corso a Varano de' Melegari organizzata da Anfia che coinvolge i giovani laureandi in ingegneria provenienti da tutto il mondo.



Per la Classe Driverless (1D), gli eventi statici si sono svolti seguendo il modello della Formula Student Germany (FSG).



Nel Business presentation event, gli studenti in gara sono stati chiamati a simulare una presentazione della vettura proposta davanti a una platea di potenziali investitori.



Nella Classe 1C (vetture a combustione interna) sono arrivati in finale PWR Racing Team dell'Università di Wroclaw, TU Graz Racing Team della Technical University of Graz e UPBracing Team dell'Università di Paderborn.



Nella Classe 1E (vetture elettriche), hanno conquistato le prime posizioni il team Aristurtle della Aristotle University of Thessaloniki, FST Lisboa di U Lisbon - Instituito Superior Técnico e il team Blue Flash Mobility Concepts di HAWK Göttingen.



Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) sul podio due team italiani - PoliBa Corse del Politecnico di Bari e Polimarche Racing Team dell'Università Politecnica delle Marche - e il team VIA Hunters Racing del VIA University College.



Infine, i team municHMotorsport della University Applied Science Munich e AMZ Driverless di ETH Zurich, hanno riportato i migliori risultati nella Classe 1D, dimostrando di possedere le competenze per crescere ulteriormente nei prossimi anni.



Il Design event, invece, si è concentrato sul lavoro ingegneristico che sta dietro alla vettura dalle sospensioni al telaio passando per il motore.



Tra i finalisti della Classe 1C del Design event c'è il team Joanneum Racing Graz. In finale anche UPBracing Team e.V.



dell'Università di Paderborn mentre per la Classe 1E sono in finale DHBW Stuttgart, FS Team Tallinn e FST Lisboa.



Nella Classe 3, l'hanno spuntata invece Polimarche Racing Team, con la presentazione di un telaio con un simulatore di guida statico; Unipr Racing team, dell'Università degli studi di Parma ha dimostrato una buona organizzazione e gli egiziani di MASR Motorsport, dell'Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport. Nella Classe 1D il livello generale dei team è risultato elevato, considerando la complessità dei progetti, con un'elevata integrazione di meccanica, elettronica e informatica.



Infine, il Cost Event che si concentra sull'analisi dei Cost report prodotti dai team indicando le quantità di materiali e componenti vettura utilizzati per il proprio progetto su tabelle che contengono indicazioni di costi standard - attraverso quattro macro-categorie di valutazione: total cost (il lower cost è quello che guadagna più punti, fino a un massimo di 40); clearness (30 punti); gestione della prova in gara (30 punti).



La rosa dei primi tre classificati della Classe 1C comprende E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa - tra le più attive nella richiesta di consulenza durante l'anno - UPBracing Team dell'Università di Paderborn, team emergente in quest'edizione, e il team Race UP Combustion dell'Università degli Studi di Padova. Nella Classe 1 E sono in finale Squadra Corse PoliTO del Politecnico di Torino, il team Blue Flash Mobility Concepts di HAWK Göttingen e l'Università di Padova con il team Race UP Electric. Tra i finalisti della Classe 3, Poliba Corse del Politecnico di Bari e i due team dell'Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - Arab Academy Motors e MASR Motorsport - che dimostrano come stia proseguendo il buon posizionamento dell'Africa in questi ultimi anni. Infine, nella Classe 1D, sono il team KA-RaceIng del Karlsruhe Institute of Technology e AMZ Driverless di ETH Zurich a riportare i migliori risultati.