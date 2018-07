Auto: arriva Formula Sae, studenti di ingegneria in gara

PARMA - Prove di frenata e di tempi d'uscita del pilota dall'abitacolo; test su monoposto driverless e anche elettriche.



All'autodromo 'Paletti' di Varano de' Melegari (Parma) 2.600 studenti universitari, provenienti da 26 Paesi diversi, in rappresentanza di 79 atenei e 84 team (14 quelli italiani), stanno gareggiando nella quattordicesima edizione di Formula Sae Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless. Una competizione organizzata da Anfia che richiama laureandi in Ingegneria e anche in Economia, dato che uno dei parametri che viene considerato dai giudici è proprio il costo delle varie monoposto. Ognuno dei team è giunto a Varano presentando la propria vettura, costruita grazie al sostegno economico di importanti aziende del mondo dell'automobilismo e non solo (tra i principali sponsor Abarth, Pirelli, Brembo e tanti altri). Vetture che gli studenti hanno progettato in ogni dettaglio e che rendono l'evento (dall'11 al 15 luglio) una importante vetrina per i giovani partecipanti che si affacciano sul mondo del lavoro.



"Qui chi vince, vince. Chi perde, invece, impara", spiega Carlo Giorgioni, head of cost judges. "Le vetture vengono valutate soprattutto in materia di sicurezza e progettazione e per gli studenti è una esperienza molto importante, che può essere un ottimo biglietto da visita per lavorare poi nel settore", aggiunge Giorgioni. Tant'è che negli anni i Formula Sae stanno salendo sempre più di livello, spiega Silvio La Tassa, head of mechanical inspection: "Anche Paesi che in passato dimostravano di essere ancora un po' indietro nella presentazione delle vetture - dice La Tassa - quest'anno hanno presentato monoposto molto più avanzate. Il livello medio è più alto e anche i budget a disposizione dei team sta crescendo". Particolare interesse ruota attorno alle prestazioni delle vetture driverless, quelle che non prevedono la presenza fisica del pilota all'interno dell'abitacolo. Sono sei i team di questa categoria, nessuno dall'Italia. Le vetture driverless hanno costi molto elevati, monoposto che possono raggiungere anche i 250mila euro. "Quello delle driverless - fa notare Giacomo Danisi, head of design judges - è il capitolo più promettente per il futuro. Più in generale, le giurie che valutano le monoposto guardano al complessivo lavoro dei team, con particolare attenzione alla competenza dimostrata nel realizzare il veicolo. Quindi - aggiunge Danisi - l'aspetto del budget a disposizione non è quello determinante. Anzi, ci sono Paesi come la Polonia e la Grecia che hanno raggiunto risultati molto importanti nonostante presentassero vetture molto meno costose rispetto ad altre che partecipano". I team che alla fine avranno presentato le monoposto più promettenti nelle varie categorie (combustione, elettriche, driverless) alla fine dell'evento organizzato da Anfia riceveranno importanti premi.