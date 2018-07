Tra mare e montagna, il Rally di Roma si presenta

ROMA - Una corsa tra mare e montagna ovvero il 6°Rally di Roma Capitale. Comincia a diventare davvero grande la gara capitolina, seconda solo al Relly d'Italia, che accenderà i motori dal 19 al 22 luglio. Un evento, valido come quinta tappa del FIA European Rally Championship e come sesta del Campionato Italiano Rally, che vedrà protagonista un vasto territorio nel Lazio con le prove speciali che si svolgeranno intorno a Fiuggi ed in molte località a sud della capitale nelle zone di Pico, per un appuntamento che sarà anche un'opportunità per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche e storiche dei luoghi coinvolti dalla gara. Come chiusura la inedita prova su Lungomare di Ostia, domenica 22 prima della cerimonia di premiazione.

Il Rally di Roma, organizzato da Motorsport Italia e coordinato dal pilota romano Max Rendina, è stato illustrato questa mattina alla presenza del presidente dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani, della Presidente dell'Automobile Club di Roma Giuseppina Fusco, del Direttore Generale di Acisport Service Marco Rogano, del Consigliere della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli e, del Sindaco di Pico Ornella Carnevale. "La presentazione ufficiale del Rally di Roma non a caso si svolge quest'anno nella sede dell'Automobile Club d' Italia - ha detto Sticchi Damiani - come segno dell'importanza che la Federazione dà a questo evento, premiato dalla FIA con il suo inserimento tra le prove valide del Campionato Europeo.

E' un altro segno del valore che sta assumendo il nostro paese nel motorsport a livello internazionale, della grande collaborazione con FIA ci ha voluti premiare con questo grande riconoscimento. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la passione e l'impegno di Max Rendina nell'organizzazione di questo evento, riuscendo a coinvolgere tutta Roma e tutte le sue istituzioni, facendo sì che la gara passasse e si sviluppasse nei luoghi più importanti della nostra Capitale. Siamo convinti che anche quest'anno sarà un grande successo".