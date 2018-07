Show con oltre 2.600 studenti, a Varano torna la Formula SAE

ROMA - Una simulazione di parcheggio in modalità completamente autonoma e una cerimonia di benvenuto per accogliere gli oltre 2.600 studenti provenienti da 26 Paesi del mondo. Ha preso così il via, nella serata di ieri, la XIV edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA, che quest'anno coinvolge ben 79 diversi atenei in rappresentanza di 84 team universitari - di cui 64 europei e 20 extra-europei.



Sulla pista dell'Autodromo 'R. Paletti' di Varano de' Melegari (Parma), ad accogliere i giovani è stato Raffaele Fregonese, direttore Formula SAE Italy che ha aperto i lavori per poi passare la parola a Giuseppe Barile, vice Presidente di Anfia. A seguire il saluto di Giuseppe Restiani, sindaco di Varano de' Melegari, che come ogni anno ha dato il patrocinio alla manifestazione. Durante la cerimonia di apertura, si è svolta la simulazione di un parcheggio senza conducente (Remote Parking) organizzata da Fiat Chrysler Automobiles. Davanti a tutti i partecipanti una vettura dimostrativa ha eseguito una manovra di parcheggio in autonomia. Per motivi di sicurezza, l'attivazione del sistema autonomo è stato autorizzato da un tecnico nei pressi dell'auto utilizzando una app mobile. Al termine della demo sono intervenuti il presidente di Dallara, Giampaolo Dallara, in rappresentanza di uno dei due main sponsor dell'evento, e Gianmaria Gabbiani, driver e testimonial di Bosch, che ha incoraggiato i partecipanti a dare il massimo, sottolineando l'importanza della passione e dell'impegno nel lavoro di squadra. Tra ieri e oggi sono iniziate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le classi 1 C (a combustione), 1 E (elettriche) e 1 D (driverless), che proseguiranno domani. Oggi alle 10 si sono aperte le sessioni del Business presentation event, che si concluderà in giornata per la Classe 1 D e domani per le altre due classi, con le finali nella meeting tent dell'evento. Oggi l'evento è proseguito con il Cost event mentre nella giornata di domani si svolgerà il Design event. Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei rispettivi 'pit' sui progetti e sulle vetture presentati.