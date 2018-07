Moto Guzzi Open House, Mandello apre porte ad appassionati

ROMA - Torna il Moto Guzzi Open House, appuntamento per gli appassionati del marchio dell'Aquila in programma presso lo stabilimento storico di Mandello del Lario nel weekend dal 7 al 9 settembre.



Dopo la festa dei 15mila appassionati da tutto il mondo che nel 2017 sfidarono il maltempo, lo stabilimento Moto Guzzi apre nuovamente le porte del mitico cancello rosso di via Parodi 57.



L'Open House 2018, che si annuncia particolarmente ricco di grandi novità moto, inizierà venerdì 7 settembre alle 15, con l'apertura del Museo e dello Shop. Sabato 8 e domenica 9 sarà possibile visitare anche le linee di produzione Moto Guzzi, l'assemblaggio motori dove nascono i mitici bicilindrici, e la storica Galleria del Vento.



Dal Village partiranno i test ride che permetteranno a centinaia di motociclisti di provare su strada le novità di tutta la nuova gamma Moto Guzzi. Protagonista delle prove, ovviamente gratuite, sarà anche la V7 III Limited, l'ultima versione speciale della 'settemezzo' di Mandello che, realizzata in soli 500 esemplari numerati, si distingue per il look eclettico e moderno, mixando cromature e materiali high-tech.