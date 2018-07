Skoda partner ufficiale del Tour de France

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Skoda Auto rinnova, per il quindicesimo anno, la partnership con il Tour de France. La casa di Mlada Boleslav metterà a disposizione ben 250 veicoli per gli organizzatori e i diversi team in occasione del Tour de France di quest'anno. Škoda è infatti sponsor e auto ufficiale del Tour de France dal 2004. Il 105° Tour de France è partito da Noirmoutier-en-Ile nel distretto della Vandea, e ha visto al via 176 ciclisti, impegnati in 21 tappe per un totale di 3.351km. La manifestazione terminerà il 29 luglio, quando i concorrenti percorreranno gli Champs-Èlysées. Skoda, per il quarto anno consecutivo, sarà sponsor anche della Maglia Verde indossata dal miglior velocista.



Oltre a Skoda Octavia, la flotta del Tour include i due suv Kodiaq e Karoq e naturalmente la Superb. Proprio un esemplare dell'ammiraglia Superb in livrea rossa è riservata al direttore di gara Christian Prudhomme, che la utilizzerà come centro di controllo mobile da cui vigilare sul gruppo e dare ufficialmente il via ad ogni tappa.