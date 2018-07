Lexus LC vince il premio 'Coupé of the Year'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Solo pochi mesi dopo essere stata nominata miglior produttore nel sondaggio Driver Power sulla soddisfazione dei clienti della rivista inglese Auto Express 2018, Lexus continua a stabilire il primato con l'annuncio che la coupé LC di lusso ha anche vinto il premio 'Coupé of the Year'.



''Il nostro sondaggio sulla soddisfazione di Driver Power consente ai proprietari di non tralasciare nulla quando danno un feedback sulle loro vetture - ha rivelato il direttore del settore automobilistico Stuart Milne -. Per essere proclamato il migliore, un produttore non può avere punti di debolezza, e quest'anno la competizione è stata estremamente dura''.



Il sondaggio annuale Driver Power si basa sulle opinioni di oltre 80.000 automobilisti del Regno Unito, che vengono chiamati ad esprimere un giudizio sulla propria vettura offrendo critiche - o lodi - su nove categorie e 31 diverse aree.