Suzuki e Torino Calcio insieme, accordo per il sesto anno

TORINO - Suzuki rinnova, per il sesto anno consecutivo, la sua partnership col Torino. Il marchio dell'azienda automobilistica giapponese, main sponsor del club di Urbano Cairo, compare anche quest'anno al centro della maglia granata, presentata oggi allo stadio Olimpico Grande Torino alla presenza del direttore generale del club, Antonio Comi, e del calciatore Emiliano Moretti.

"La nostra sede centrale è ad Hamamatsu, la Torino giapponese, una città che ha dato i natali a tantissime case automobilistiche. E in Italia siamo da sempre a Torino", ricorda Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia. "I motivi di questo rinnovo sono dunque la passione - sottolinea - e il marketing, perché la conoscenza del marchio sta alla base dei nostri risultati". Negli ultimi anni la squadra di capitan Belotti, ricorda Andrea Ancora della Cairo communication, è stata visibile "per un milione di ore di programmazione televisiva". "Suzuki è nota per i suoi fuoristrada, ma ci manca un po' della nazionalpopolarità di altre auto - riprende Nalli - Per noi è quindi molto importante intercettare un pubblico come quello del calcio e il Torino conferisce la visibilità di cui abbiamo bisogno".