Audi Connect Lights illumina VIVA! Festival in Valle d'Itria

ROMA - E' in pieno svolgimento la seconda edizione del VIVA! Festival, l'evento musicale che convoglia artisti di fama internazionale nella suggestiva Valle d'Itria dal 4 all'8 luglio, e che anche quest'anno vede la partecipazione di Audi in una consolidata partnership all'insegna dell'avanguardia e della contaminazione creativa. Per l'edizione 2018 la Casa dei Quattro Anelli, da sempre attento agli eventi in cui innovazione, tecnologia e sfida al futuro trovano una sintesi, affianca per il secondo anno consecutivo il VIVA! Festival e illumina la Valle d'Itria con l'inedita installazione laser Audi Connect Lights che accende il Festival. Fasci di luce laser si stagliano nel cielo pugliese e collegano i comuni coinvolti nella programmazione del Festival con un inedito gioco di luci. Connettività e lighting, caratteristiche distintive di tutti i modelli Audi e che fanno parte del DNA del Brand, vengono quindi rappresentati con proiezioni luminose visibili da tutta la valle, attirando l'attenzione del pubblico di appassionati. Audi Connect Lights è un progetto #untaggable che venerdì e sabato sera ha illuminato l'Arena della Valle d'Itria, dando il via ai concerti. VIVA! coinvolge infatti in Puglia nel fitto cartellone degli appuntamenti del Festival i principali borghi della Valle, come Locorotondo, Fasano, Martina Franca, Ostuni e Alberobello Fra gli ospiti del Festival spiccano alcuni fra gli artisti più apprezzati del panorama musicale degli ultimi anni come Liberato, il misterioso fenomeno pop partenopeo nell'unica data estiva, il musicista, produttore e cantante venezuelano Arca, il talentuoso Jamie XX, Sampha, producer e cantante britannico, la dj The Black Madonna da Chicago, e tanti altri. Tutti interpreti, quindi, che si prestano perfettamente a rappresentare le tante sfumature del contemporaneo e la sua irriducibilità a qualsiasi classificazione. Il Festival ha visto all'alba di oggi, domenica, un inedito live al pianoforte di Francesco Tristano, compositore e pianista lussemburghese, presso il sito archeologico di Egnazia, in un'emozionante fusione fra sonorità, natura e paesaggio. Su questo infatti si basa la sintonia di valori fra Audi e VIVA!: un rapporto all'insegna dell'avanguardia e della contaminazione creativa, che rappresenta la perfetta sintesi della visione del brand e che prende forma nell'Audi Q2. Il crossover e coupé dei Quattro Anelli, non categorizzabile in un segmento specifico e quindi vettura #untaggable per eccellenza, è stato presente, nel vivace colore Verde mela e nel Bianco Ghiaccio in omaggio alle tonalità della Valle d'Itria, nelle location d'eccezione che hanno animato la manifestazione. A testimoniare, e condividere, il ricco calendario di appuntamenti musicali e attività ad hoc, il pubblico - anche via social - ha apprezzato e seguito l'eclettica conduttrice televisiva Camila Raznovich e Carlo Pastore, conduttore radiofonico, televisivo e dj perfetti esempio di talenti poliedrico e sfaccettati. Durante l'evento contenuti e foto sono stati condivisi sui canali social con gli hashtag #untaggable #AudiQ2 e #Vivafestival18.