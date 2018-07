Soldini e Maserati 'a vele spiegate' tra Atlantico e Mediterraneo

ROMA - Otto località legate al mondo della nautica - La Rochelle, Cascais, Valencia, Barcellona, Porto Cervo, Sciacca, Monaco e Cannes - quattro nazioni e 2.813 miglia nautiche: questi sono i numeri della Maserati Drive&Sail Experience 2018.



Su questa 'sfida' il celebre skipper Giovanni Soldini e il suo equipaggio, già protagonisti del nuovo record mondiale realizzato sulla Tea Route tra Hong Kong e Londra nei mesi scorsi, metteranno di nuovo alla prova il Maserati Multi 70 in assetto volante nelle acque dell'Atlantico e del Mediterraneo.



Parallelamente, gli ultimi modelli della gamma Maserati - tra cui il suv Levante, l'ammiraglia Quattroporte e la berlina sportiva Ghibli - saranno guidate su percorsi mozzafiato grazie al supporto e alla costante supervisione dei piloti MasterMaserati, per rendere ancora più indimenticabile questa Drive&Sail Experience. I prossimi impegni sportivi del Maserati Multi 70 sono in programma in autunno, quando il trimarano di 70 piedi parteciperà alla Middle Sea Race (Malta, 20 ottobre) e alla RORCTransatlantic Race (Lanzarote-Grenada, 24 novembre).



Per essere costantemente aggiornati sugli eventi Maserati previsti per l'estate 2018 è possibile seguire i profili ufficiali Maserati su Instagram (@Maserati) e Facebook (facebook.com/Maserati). Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno riportati in tempo reale nella sezione News del sito web www.maserati.com. Giovanni Soldini e il Maserati Multi 70 possono essere seguiti anche consultando il sito www.maserati.soldini.it, attraverso la pagina ufficiale Facebook di GiovanniSoldini, nonché i profili Twitter @giovannisoldini e Instagram @giovanni_soldini.