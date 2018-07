Summer Tour 2018, il lusso Bentley su strade Costa Smeralda

ROMA - L'esclusività e l'eleganza delle Bentley e le bellezze di uno degli angoli più belli d'Italia, la Costa Smeralda. I clienti (già tali o potenziali) del brand luxury del Gruppo Volkswagen avranno la possibilità di assaporare questo cocktail e di vivere un' esperienza unica, non solo a bordo delle vetture Bentley guidando Continental GT Convertible, Bentayga, Mulsanne e soprattutto la nuova Continental GT sugli splendidi itinerari attorno alla Costa Smeralda. Questo angolo della Sardegna costituisce infatti - con Saint Tropez ed Ibiza - alcune delle tappe del più elitario ed autentico Summer Tour automobilistico. Glamour, autenticità e raffinatezza sono le caratteristiche che contraddistinguono questo tour che mette al centro del suo essere l'esperienza a bordo delle vetture della gamma Bentley e non solo.



Approfittando della bellezza naturale e della particolarità delle mete scelte, l'Experience Bentley, prevede una serie di attività, che comprendono coinvolgenti voli panoramici in elicottero, visite turistiche e momenti di relax al mare e sul mare. Dal 29 giugno e fino al 2 settembre Bentley Milano - concessionario esclusivo per il mercato Italiano che fa parte del Gruppo Fassina - ha trasferito il proprio showroom in Costa Smeralda, nella splendida località di Porto Cervo per seguire vecchi e nuovi clienti in questa experience a tutto tondo. Da diversi giorni acque cristalline e baie rocciose fanno da perfetta cornice all'elegantissima gamma del brand anglosassone.



Le sinuose strade sarde offriranno l'opportunità di mettere alla prova la potenza senza eguali e la trazione integrale attiva del modello più recente della gamma. ''Sarà un'estate caldissima - ha dichiarato Ado Fassina dealer principal di Bentley Milano - Ancora una volta devo sottolineare come questo marchio consideri l'Italia uno dei mercati più interessanti ed in crescita. E le attività che stiamo promuovendo anche sul nostro territorio dimostrano quanto siamo dinamici e dedicati al brand''.