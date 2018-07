Garlenda, aspettando raduno festa 500 al museo Dante Giacosa

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Al Museo Dante Giacosa di Garlenda, la festa per il 61/o compleanno della Fiat 500. Presenti una sessantina di cinquecentisti giunti da ogni parte del mondo per partecipare agli eventi organizzati nell'ambito del più grande raduno dedicato a quest'auto, il 35esimo Meeting Internazionale, che si terrà a Garlenda da venerdì a domenica.



Il presidente-fondatore, Domenico Romano, ed il direttore del Meeting Internazionale, Alessandro Scarpa, hanno raccontato i natali della beniamina e la strada percorsa sino ad ora, tra eventi e successi che hanno trovato posto nel cuore della storia italiana e internazionale.



Al termine dell'incontro, che ha visto la proiezione di filmati storici, si è tenuto il classico taglio della torta, con tanto di candeline e canzone di Buon Compleanno cantata in coro.



Tra I presenti a Garlenda ci sono 500 persone arrivate dalla Germania, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca ed anche dall'Ungheria, ospite d'onore dell'edizione di quest'anno.



Una targa di riconoscimento è stata consegnata al socio del Fiat 500 Club Italia Renato Andolfato, classe 1934, immancabile presenza agli eventi più significativi, inclusi gli innumerevoli viaggi all'estero per partecipare ai raduni in Europa insieme alla moglie Cinzia.