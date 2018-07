Sixt premiata in 14 categorie ai 'World Travel Awards'

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Sixt, fornitore internazionale di servizi di mobilità, ha ricevuto il riconoscimento World Travel Awards (WTA) in 14 categorie. Nel corso della 'World Travel Awards Europe Gala Ceremony 2018' ad Atene, Sixt è stata premiata come la migliore società di autonoleggio in diversi Paesi europei. Anche i servizi Sixt Limousine Service e Sixt Luxury Cars hanno conquistato il primo posto a livello europeo. I riconoscimenti per servizi premium di Sixt in tutto il mondo sono stati assegnati nelle categorie società leader nel settore del noleggio auto aziendali in Europa nel 2018; società leader di servizi con autisti Sixt Limousine Service e nel settore del noleggio auto di lusso Sixt Luxury Cars; società leader di noleggio auto in Austria, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Scozia, Spagna, Svizzera e Galles nel 2018. I World Travel Awards sono assegnati da 25 anni alle aziende dell'industria dei viaggi e del turismo e premiano risultati e impegno. Sono considerati il massimo riconoscimento nel settore.



Esperti internazionali valutano il servizio e la qualità dei prodotti di numerosi fornitori in diverse categorie.