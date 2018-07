Honda Civic Type-R, record di Neal a Silverstone

ROMA - Dopo i due successi di Honda Civic 'Type R Challenge 2018' sui circuiti di Magny-Cours e Spa-Francorchamps, la versione di serie di questa berlina a trazione anteriore ha segnato un nuovo record sul giro di 2 minuti e 31,32 secondi a Silverstone, il circuito che ospita il GP del Regno Unito, battendo il tempo di riferimento stabilito sempre dalla Civic Type R nell'edizione 2016 della Type R Challenge.



Al volante della Type R, il tre volte campione del British Tourism Car Championship Matt Neal, attualmente impegnato nell'edizione 2018 del campionato britannico su una Honda Civic Type R per la scuderia Halfords Yuasa Racing.



Il GP di Silverstone si svolge su un circuito di 5,89 km caratterizzato da rettilinei e curve ad alta velocità che richiedono una precisione millimetrica a chi è al comando della vettura. Grazie alla spinta del motore TURBO VTEC da 2.0 litri, Civic Type R ha mostrato prestazioni eccezionali che Neal ha saputo sfruttare al massimo sui rettilinei e nelle accelerazioni veloci in uscita dalle curve ad angolo stretto.



Tra i piloti reclutati per battere il record al volante di Type R Challenge 2018 sui prossimi circuiti, l'ex-campione del mondo di Formula 1 e attuale pilota dell'NSX Super GT Jenson Button (Regno Unito) e il pilota di WTCR Tiago Monteiro (Portogallo).



Il nuovo tempo di riferimento per il circuito di Silverstone è il quarto record sul giro conquistato dalla nuova Honda Civic Type R. Nell'aprile 2017, era già diventata la vettura a trazione anteriore più veloce mai vista al Nürburgring Nordschleife, con un tempo sul giro di 7 minuti e 43,8 secondi.



Quest'anno la 'Type R Challenge 2018' è stata inaugurata dal pilota della WTCR, Esteban Guerrieri, con un nuovo record sul giro di 2 minuti e 1,51 secondi a Magny-Cours, il circuito che ospita il GP di Francia, prima che Bertrand Baguette, al volante della stessa vettura, fermasse il cronometro a 2 min e 53,72 secondi sul circuito belga di Spa-Francorchamps.