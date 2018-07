Alfa Stelvio Quadrifoglio vince concorso Topless in Miami

ROMA - Dopo aver esaminato e guidato modelli di 19 Case costruttrici, i 35 giornalisti della Southern Automotive Media Association (SAMA) - l'associazione della stampa specializzata della Costa meridionale degli Stati Uniti - hanno attribuito la vittoria nella categoria Premium Panoramic del concorso annuale Topless in Miami al suv sportivo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Questo prestigioso titolo arriva un anno dopo il primo posto conquistato nel 2017 dall'Alfa Romeo Giulia Ti, in questo caso nella categoria Affordable Panoramic. La competizione, che gioca sul significato della parola 'topless' che rimanda alla vita balneare della Florida e in particolare di Miami, è alla sua ottava edizione ed è dedicata a tutti i modelli di prestigio - quindi dei segmenti premium e luxury - che hanno carrozzeria convertibile, o un tetto apribile che possa comunque 'scoprire' l'abitacolo e far vivere il contatto con sole e vento. Nella categoria Premium Panoramic dell'edizione 2018 l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha battuto i modelli Bmw 430i Cabrio, Infiniti QX50, Jaguar XF Sportbrake S AWD e Range Rover Velar R-Dynamic SE. ''Il nuovissimo Stelvio Quadrifoglio equipaggiato con il tettuccio apribile a doppia lastra - ha commentato Jaime Florez, presidente di SAMA - è stato un'esperienza di guida davvero elettrizzante all'interno dell'ampia schiera di vetture di quest'anno che gareggiano per l'onore della categoria Premium Panoramic nella nostra competizione Topless di Miami. I giudici di SAMA - ha ribadito Florez - sono rimasti colpiti dalla potenza del veicolo e dallo splendido stile italiano, sia nell'abitacolo cabina che fuori, con un design esterno senza tempo''.