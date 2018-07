Noleggio auto, Federcontribuenti: occhio ai costi finali

ROMA - 'Controllare il contratto prima di firmarlo leggendo bene i costi finali e i servizi inclusi, in particolare quale addebito scatta a carico del cliente se provoca un incidente o per il furto della vettura, quali costi sono inclusi per la manutenzione straordinaria e ordinaria e la rata finale che cambia sempre dal preventivo iniziale. Sono questi i consigli di Federcontribuenti in merito alla gestione da parte dei clienti del noleggio auto a lungo e breve termine. Oggi in Italia, con 450 mila nuove immatricolazioni dal 2017, il settore è in piena espansione ma non è esente da piccole trappole nelle quali è facile cadere.



Federcontribuenti, richiamata da diversi associati che hanno lamentato una differenza importante tra il canone mensile preventivato e quello contrattualizzato, si è fatta fare diversi preventivi per una eguale utilitaria dalle maggiori società di noleggio a lungo termine. Da questa 'indagine' emerge che ''le società di noleggio propongono sul proprio sito il noleggio a prezzi stracciati evidenziando solo la rata mensile, esclusa IVA, omettendo tutti gli altri costi che il consumatore si troverà a versare al momento della firma''. In pratica, prendendo una utilitaria base, con rata mensile da 170 euro esclusa IVA per 48 mesi e 60 mila km, non è previsto anticipo ma - precisa la federazione a tutela dei contribuenti - ''ci sono costi aggiuntivi in caso di manutenzione e penale risarcitoria per i sinistri. Poi alla stipula del contratto inseriscono i costi nascosti, come la franchigia e l'IVA, con una rata mensile che aumenta anche del 50%. Così un 69 cavalli verrà a costare dopo 48 mesi circa 12 mila euro''.



Per quanto riguarda le auto di grossa cilindrata, invece, è previsto un canone mensile di 1.258 euro più IVA ovvero 1.534,76 per 36 canoni per un prezzo finale pari a 55.251 euro. ''Il vantaggio è nell'avere incluso la RCA e il bollo auto e la manutenzione, ma il rischio è un altro - precisa Federcontribuenti - . Se per mille motivi, di salute o di lavoro, smetto di avere uno stipendio posso lasciare la mia macchina in garage, posso anche non pagare la RCA. Se per gli stessi motivi non posso pagare questo canone mensile finisco nel recupero crediti con tutto quanto consegue''. Ua situazione differente invece emerge quando ci si trova di fronte al noleggio a breve termine: ''Prenotando on-line si pensa di aver noleggiato l'auto ad un prezzo ragionevole e quando ci si presenta al banco di consegna viene comunicato che l'auto non è assicurata contro i rischi incidente, furto ed altro e bisogna depositare una caparra molto alta. L'impiegata di turno finisce per offrire una nuova polizza casco che verrà spalmata su tutte le rate e che ovviamente sarà più alta di quella iniziale'''. Per questo motivo la federazione invita gli utenti a leggere attentamente nel contratto i costi finali e i servizi inclusi, senza tralasciar nulla, per non trovare alla fine 'brutte sorprese'.