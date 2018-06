Da Hertz la prima cinema car al mondo

ROMA - Maxischermo da 42 pollici, impianto Dolby surround professionale, due poltrone super relax, bibite e popcorn a volontà, così Hertz ha trasformato una Ford Galaxy di serie nella prima cinema car al mondo. La vettura, dotata di finestrini scuri, tende di velluto, tappeto rosso sarà in Italia per delle proiezioni sino a fine anno, accompagnata da una 'maschera' per il controllo dei biglietti.



La concept car è stata presentata in occasione del lancio di un concorso nazionale che prevede per i vincitori una sessione cinematografica privata, che si terrà a bordo dell'auto parcheggiata in una località a scelta del premiato.



L'iniziativa è stata lanciata per celebrare Hertz Connect, la soluzione che permette ai clienti dell'operatore di renting di utilizzare il wi-fi gratuito e illimitato in tutta Europa. In attesa di conoscere il nome del vincitore, dalla filiale della società di autonoleggio chiariscono: ''la cinema car sarà disponibile presso le sedi italiane Hertz affinché i clienti possano vederla, salire a bordo e godersi lo spettacolo accedendo ai loro account di streaming personale, grazie al nuovo dispositivo portatile Hertz Connect che fornisce 4G Wi-Fi illimitato e gratuito, oltre a chiamate internazionali, navigazione, traduttore e guide''.



Per prendere parte al concorso basta condividere entro il 10 luglio il proprio film preferito su Facebook o Twitter utilizzando l'hashtag #HertzCinemaCar. In palio ci sono anche tanti biglietti per il cinema "tradizionale" e un iPad Apple.