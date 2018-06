Smart compie vent'anni, oltre 2,2 mln di clienti in 46 Paesi

ROMA - Stoccarda festeggia vent'anni di Smart, uno dei veicoli più insoliti di sempre. Al lancio era riconoscibile in quanto diverso dalle auto convenzionali, una piccola coupé che oggi va sotto il nome di smart fortwo ed è sul mercato alla sua terza generazione. Poco più di due metri e mezzo di lunghezza, la compatta due posti ha stabilito un nuovo modo di viaggiare e di parcheggiare.



Già nel 1997 al Salone Internazionale di Francoforte, smart ha dimostrato le sue risposte del tutto uniche ai problemi della mobilità urbana urbana che oggi sono più acuti che mai. La produzione è iniziata nel luglio del 1998, e in due decenni ha conquistato oltre 2,2 milioni di clienti. Dopo il lancio iniziale di smart fortwo in Germania e in altri otto paesi europei, è ora disponibile in 46 paesi in tutto il mondo. L'attuale terza generazione è stata lanciata nel 2014. Dal 2017, tutte e tre le varianti di carrozzeria sono disponibili come modelli elettrici (consumo elettrico combinato: 14,0-13,5 kWh / 100 km, emissioni combinate di CO2: 0 g / km1).



Questo rende smart l'unica casa automobilistica al mondo ad offrire la sua gamma di modelli sia con motori a scoppio sia come versioni completamente elettriche (per maggiori dettagli vedere il retro).



Al Salone Internazionale di Francoforte 2017 smart ha inoltre presentato la EQ fortwo - una visione elettrica e autonoma per un trasporto pubblico locale altamente efficiente e flessibile. Lo studio presenta un concetto coerente per la mobilità urbana e il car sharing del futuro. Il veicolo preleva i passeggeri direttamente dalla loro posizione scelta e non ha il volante o i pedali. È il primo concept vehicle a incarnare tutti e quattro i pilastri della strategia CASE: 'Connected', 'Autonomous', 'Shared' e 'Electric'.