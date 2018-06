Fiat 500, tutto pronto per il 35esimo meeting di Garlenda

ROMA - Dopo il successo del 2017, che ha visto riunirsi oltre mille equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il meeting internazionale di Garlenda organizzato dal Fiat 500 Club Italia.



In programma dal 6 all'8 luglio, e giunta alla sua 35esima edizione, la kermesse ligure sarà ancora una volta la base operativa dell'evento organizzato dal Club dedicato al piccolo cinquino, che conta oltre 21mila soci in tutto il mondo.



Il weekend non prevede solo però raduni e sfilate per la piccola city-car italiana che piace in tutto il mondo.



''Quest'anno - ha precisato il presidente onorario del Fiat 500 Club Italia e direttore del meeting, Alessandro Scarpa - il raduno prevede una serie di escursioni nei borghi più belli d'Italia in sintonia con il concetto di 'slow drive'. Abbiamo coinvolto ben 12 comuni limitrofi. Sono previste escursioni a Laigueglia, Castelvecchio di Ricca Barbena, Zuccarello, Alassio e Albenga: un gran tour a Vessalico, Cosio d'Arroscia, Mendatica ed altre gite nei comuni limitrofi''. Una sorta di ''aspettando il meeting'' che ripropone, appunto, una serie di eventi in vista del weekend dedicato al 35esimo raduno. Insomma Garlenda, piccolo paesino nel savonese che ospita poco più di mille anime, si prepara all'arrivo degli appassionati di 500 da tutto il mondo proponendosi come un vero e proprio ''festival italiano - ha concluso Scarpa - . Alla base di tutto questo c'è ovviamente la passione per i motori''.