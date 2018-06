Daimler, oltre 22 mln di clienti per servizi di mobilità

(ANSA) - Daimler Financial Services AG ha annunciato oggi un nuovo record nel numero totale di clienti per i servizi di mobilità in tutto il mondo. Nel maggio 2018, la base clienti di car2go, moovel e mytaxi ha totalizzato 22,9 milioni di clienti. Ciò corrisponde a un aumento dell'88% anno su anno, rispetto a maggio 2017. Mytaxi ha registrato la crescita più forte, il 116%, rispetto all'anno precedente (14,9 milioni di clienti). Moovel, società di mobilità urbana, che consente esperienze multimodali senza soluzione di continuità e il commercio di transito connesso attraverso applicazioni mobili, è cresciuta del 74% rispetto all'anno precedente (4,8 milioni di clienti). Car2go, leader di mercato nel car sharing a flusso libero, ha rappresentato circa 3,2 milioni di clienti in tutto il mondo a fine maggio 2018 (+25 percento rispetto al periodo precedente). I clienti stanno ora beneficiando delle offerte di mobilità Daimler in oltre 100 città in Europa, Cina, Nord e Sud America.



''Quasi 23 milioni di clienti oggi fanno affidamento sui nostri servizi di mobilità: questa crescita dimostra chiaramente che stiamo agevolando nuovi clienti con i nostri servizi in tutto il mondo - ha precisato Bodo Uebber, membro del consiglio di Daimler AG responsabile per Finance & Controlling e Daimler Financial Services - . Daimler non lascerà il palcoscenico agli altri per quanto riguarda la mobilità urbana del futuro: con l'annuncio di una joint venture pianificata con Bmw, stiamo compiendo un ulteriore passo avanti verso la combinazione strategica e l'efficienza dei nostri servizi. Servizi di mobilità per integrare ulteriormente le metropoli e le future città intelligenti''.