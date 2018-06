Benzina, i gestori revocano lo sciopero di 24 ore

(ANSA) - Le sigle che rappresentano i gestori degli impianti di carburanti hanno deciso - secondo quanto si apprende - di revocare lo sciopero di 24 ore che sarebbe dovuto scattare stasera.

"Lo strumento della fattura elettronica e' uno strumento valido, che dovra' partire quando le categorie saranno pronte. Per noi il primo gennaio 2019 e' una data ragionevole. Abbiamo assicurato ai benzinai che rinvieremo questa data e quindi anche per loro partira' come per tutti gli altri". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio al termine dell'incontro con le sigle dei gestori di benzina, aggiungendo che "loro hanno assicurato che revocheranno lo sciopero".

"Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti dei benzinai, una categoria cavia della fatturazione elettronica, categorie che secondo me non devono più esistere", ha detto Di Maio: "Se oggi vogliamo andare verso la fatturazione elettronica, strumento nel quale noi crediamo, dobbiamo mettere professionisti e imprese in grado di affrontare la sfida della digitalizzazione".

"In queste ore - ha annunciato il vicepremier - al ministero dell'Economia con Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma" per il rinvio dell'obbligo di fatturazion elettronica per i benzinai al primo gennaio 2019, "che entrera' nel decreto dignita'", che sarà portato in cdm "questa settimana". A chi gli chiedeva se il cdm sara' martedi' 26, il ministro ha risposto "nei prossimo giorni". Nel decreto dignità, "tra le tante sburocratizzazioni ci sarà anche la norma per il rinvio della fatturazione elettronica per i benzinai", ha spiegato Di Maio.



Il ministro ha quindi ricordato che nel decreto si sta lavorando all'abolizione dello split payment, del redditometro e dello spesometri, "strumenti che secondo noi hanno solo vessato le imprese". "A questo si aggiungono altri punti del decreto dignità: una norma forte sulle delocalizzazioni, una norma forte sul gioco d'azzardo per quanto riguarda la pubblicità e una norma forte per la precarietà dei giovani agendo sui contratti a tempo determinato".

Benzina: Di Maio, al via tavolo, ridurremo commissioni carte

Per permettere ai gestori dei distributori di benzina di essere in condizione di affrontare l'arrivo della fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019 "faremo dei tavoli permanenti nei prossimi sei mesi per metterli in condizioni di affrontare questa sfida tecnologica". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i rappresentanti dei gestori per scongiurare lo sciopero.



Il ministro ha anche spiegato che, per quanto riguarda la carta carburante, l'impegno è a "lavorare con i gestori per riuscire ad abbassare i costi delle commissioni sui pagamenti con carta di credito. Lavoreremo nei prossimi mesi per abbassare quei costi, che non riguardano solo le carte carburante, riguardano il problema che ci un'interlocuzione spero proficua con le banche". Sui vari temi ancora aperti, dalle accise alla rete, il ministro ha detto che oggi non se n'è parlato: "il mio obiettivo era scongiurare lo sciopero. Sugli altri temi ci riserviamo di fare il punto al tavolo nei prossimi 6 mesi".