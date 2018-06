Aci e Giffoni Experience insieme per la sicurezza stradale

ROMA - La storia di un bambino che sogna di diventare un grande pilota di Formula 1: questa la trama dello short movie frutto della collaborazione tra Giffoni Experience e Automobile Club d'Italia, con l'obiettivo di diffondere tra i giovani, e quindi anche tra i giffoners, le regole della sicurezza stradale. Una collaborazione pluriennale che anche quest'anno porterà 'Karting in Piazza' a Giffoni Valle Piana il 25, 26 e 27 luglio, in concomitanza con i giorni della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio.



Il corto, dal titolo 'Le regole della vittoria', sarà presentato fuori concorso al Festival il prossimo 26 luglio, ed è stato girato in varie location d'Italia: dal Foro Italico di Roma, nella sede del CONI, al circuito internazionale di Napoli e al kartodromo di Battipaglia, fino agli spazi di Giffoni Valle Piana e alla pista di Fiorano.



L'obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro ai ragazzi: per diventare dei veri campioni, dentro e fuori la pista, bisogna unire alla passione e al talento anche la disciplina e il rispetto delle regole. E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e soprattutto come cittadini, diventando guidatori consapevoli e messaggeri della sicurezza.



Al progetto hanno lavorato gran parte del team produzione di Giffoni Experience, la parte manageriale del team ACI su scala nazionale, tra cui Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, Marco Ferrari, direttore centrale ACI Sport, Marco Rogano, direttore generale ACI Sport, Ivan Capelli, presidente dell'ACI Milano, Gian Carlo Minardi, presidente della Commissione Velocità in Circuito ACI Sport, Luca Bartolini, direttore della comunicazione ACI Sport, e Pasquale Amoroso, direttore del Marketing ACI Sport, nonché i principali dirigenti di ACI Nazionale, tra cui Ferdinando Parisi, componente del Consiglio Sportivo ACI Sport, e Simone Capuano, componente della Giunta Sportiva ACI Sport, che si sono impegnati direttamente nella produzione del corto.