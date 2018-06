Chef Borghese in giro per ristoranti italiani con Peugeot Traveller

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Lo chef Alessandro Borghese, conduttore di '4 Ristoranti Estate' e '4 Ristoranti - 5° Stagione', è pronto ad accompagnare gli spettatori lungo l'Italia insieme a Peugeot Traveller, il monovolume della casa del Leone. In ogni puntata, quattro diversi ristoratori di una stessa area geografica competeranno in una sfida 'all'ultimo piatto', per vedere affermata la superiorità della propria arte in uno dei programmi ambientati nel mondo della ristorazione più amati e seguiti della televisione italiana.



A collaborare con Alessandro Borghese ci sarà quindi il monovolume del Leone, nella versione Long da 5,31 metri ed in allestimento Business Vip con 7 posti. Al suo interno, il salottino con poltrone vis-à-vis sarà protagonista nelle diverse puntate, accogliendo il noto chef e gli sfidanti, portandoli di volta in volta nelle 4 location e, infine, presso il ristorante vincitore della sfida. Le puntate andranno in onda su Sky Uno, da luglio e da gennaio 2019.