Opel lancia Exclusive per personalizzare Insignia

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Opel lancia il programma Exclusive che permette a chi acquista una Insignia - nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer o Country Tourer - di scegliere un colore personalizzato e selezionare i cerchi in lega preferiti. A disposizione dei clienti c'è inoltre una gamma di optional in pelle e altri particolari stilistici speciali. Con Opel Exclusive, chi decide di configurare la nuova Insignia può scegliere tra 15 colorazioni speciali, accanto alle 10 del normale listino. Per 2.500 euro, la gamma comprende tonalità come Dynamic Orange, Tornado Blue, Panther Black e Light Champagne. In concessionaria, il cliente consegna un campione di colore, che può essere un'immagine, una fotografia o un codice RAL o Pantone e la produzione della sua Insignia può partire. La realizzazione dell'ammiraglia Exclusive inizia presso lo stabilimento di Rüsselsheim. Dopo aver proceduto all'immersione nel reparto verniciatura, per l'applicazione del colore di base, la carrozzeria viene temporaneamente tolta dalla normale linea di produzione. In contemporanea, gli esperti di Exclusive iniziano il loro lavoro. Settimane prima di venire in contatto con la carrozzeria, cominciano a definire il colore della vettura, avvicinandosi gradualmente alla scelta del cliente. Appena sono pronti, il cliente riceve un modellino della vettura lungo 15 centimetri con la bozza del colore. Se il cliente è soddisfatto, vengono prodotti circa nove chilogrammi di vernice, sufficienti per la carrozzeria, l'antenna sul tetto, i copri retrovisori esterni e le altre parti. La formula precisa del colore viene archiviata e il cliente riceve una 'carta d'identità del colore (colour ID)', che si trova anche all'interno della vettura, nel caso in cui serva ancora la stessa vernice. Quando tutte le parti sono state verniciate, la carrozzeria rientra nella linea di assemblaggio. La Insignia Exclusive viene successivamente completata seguendo un processo computerizzato, fino a giungere al termine della linea di produzione dotata di tutti gli equipaggiamenti.



Chi lo desidera, può avere anche la cover per lo smartphone nel colore prescelto e con il logo Opel Exclusive. I vantaggi di Opel Exclusive vanno oltre la varietà praticamente illimitata di colori e finiture. I clienti possono infatti abbellire l'auto dei loro sogni con il pacchetto 'High Gloss Black Exterior': le parti solitamente cromate come la barra anteriore, i fendinebbia, i profili dei finestrini laterali e (sulle versioni Sports Tourer e Country Tourer) le barre longitudinali sul tetto possono avere una finitura nero lucida. Sono disponibili anche speciali cerchi in lega da 18 e 20 pollici, che si sposano alla perfezione con l'aspetto dinamico dell'ammiraglia Opel. I clienti possono inoltre personalizzare l'abitacolo della vettura con una serie di varianti opzionali in pelle e di elementi decorativi, che possono essere ovviamente abbinati anche ai 'normali' optional di Insignia.