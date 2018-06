Garante scioperi a benzinai, garantire i servizi minimi

(ANSA) - L'Autorità di garanzia degli scioperi ha segnalato alle organizzazioni proclamanti lo sciopero degli impianti di distribuzione del carburante di 24 ore a partire dalle ore 22 del 25 giugno prossimo (Faib, Fegica, Figisc) di garantire le prestazioni indispensabili previste dalla regolamentazione vigente. Lo si legge in una nota dell'Authority.

In particolare, si è rammentato che i distributori di carburante individuati per garantire i servizi minimi devono funzionare, ordinariamente, negli orari di apertura con il personale addetto e non garantendo soltanto il self service.