Renault, nasce 'I love mondays', nuova idea di porte aperte

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Erano i primi anni '80 quando Renault sviluppò il progetto 'Porte Aperte alla Renault', un'iniziativa inedita che prevedeva la realizzazione di un concorso che invitava a recarsi in concessionaria in un particolare weekend, con la promessa di premi che andavano dall'auto alla bicicletta per bambini, fino a sconti sugli eventuali acquisti futuri. Quarant'anni dopo, Renault rivoluziona questo concetto dando vita a 'I love mondays', un'operazione che comunica positivamente il giorno che, nell'immaginario collettivo, risulta essere il peggiore della settimana. È così che il lunedì diventa, per i clienti Renault, il giorno per beneficiare di una promozione speciale: un extrabonus di 500 euro su un numero limitato di autovetture in pronta consegna, che si aggiunge alla politica commerciale in vigore. L'operazione, che ha avuto inizio lunedì 11 giugno, ha fatto registrare 1.500 ordini per la gamma crossover, tra Captur, Kadjar e Scénic, che hanno rappresentato il 50% degli ordini totali raccolti durante l'animazione dalla Rete Renault. Lunedì prossimo l'iniziativa riguarderà i modelli Clio, cuore della gamma Renault e auto straniera più venduta in Italia, Captur e la berlina di segmento C Mégane, con un extrabonus di 500 euro previsto per Captur e Mégane e uno speciale extrabonus di 1.000 euro su Clio.