Tesla fa causa a un ex dipendente, ha rubato i dati

(ANSA) - NEW YORK - Tesla fa causa all'ex dipendente Martin Tripp per aver rubato dati, mentito e hackerato segreti commerciali. L'azione legale fa seguito alla denuncia pubblica di Elon Musk, che nei giorni scorsi ha parlato espressamente di un 'sabotatore' all'interno della societa'. Tripp, che lavorava alla Gigafactory in Nevada, avrebbe rubato decine di fotografie riservate e un video sul sistema di produzione. Tripp e' accusato anche di aver mentito ai media, ai quali avrebbe detto che Tesla usava batterie perforate.