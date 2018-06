Musk, abbiamo un sabotatore in Tesla

NEW YORK - Il ceo di Tesla, Elon Musk, in una email inviata a tutti i dipendenti afferma di aver scoperto un "sabotatore" all'interno del gruppo.



Lo riporta la Cnbc, secondo cui Musk scrive che questa persona ha condotto "un'azione di sabotaggio piuttosto estesa e compromettente", come modificare i codici relativi ad alcuni prodotti o diffondendo dati sensibili all'esterno senza alcuna autorizzazione.



Non è la prima volta che all'interno di Tesla viene sollevato il sospetto di sabotaggio. La prima fu nel 2016, dopo che un razzo di SpaceX esplose mentre veniva rifornito prima di un test. Tesla inoltre è negli ultimi tempi nel mirino per i diversi casi in cui alcuni suoi modelli di automobili elettriche hanno preso fuoco: l'ultimo proprio nelle ultime ore, dopo che nella Model S di un famoso produttore tv e regista britannico, Michael Morris, si sono improvvisamente sviluppate le fiamme mentre l'auto percorreva le strade di Los Angeles.



Tesla sta attualmente aumentando la sua produzione di auto elettriche, ma allo stesso tempo ha dato il via a una ristrutturazione che sta tagliando almeno il 9% della forza lavoro.