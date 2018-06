Mercedes, debutto romano per la nuova Classe A

ROMA - La tecnologia della nuova Classe A arriva nella Capitale.



L'occasione per i romani di conoscere da vicino la nuova generazione della compatta tedesca è rappresentata da un evento coinvolgente che 'darà voce' ad otto luoghi storici della Città Eterna. Per salutare il debutto della nuova Classe A, la più tecnologica di sempre, fino al 21 giugno, Mercedes-Benz Roma darà voce a otto luoghi iconici di Roma: la Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo, Piazza di San Lorenzo in Lucina, Piazza Pietra, il 'Nasone' di Piazza della Madonna dei Monti, la Statua del Modestino, la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna, Ponte Milvio e Piazza Trilussa. L'evento culminerà la sera del 21 giugno quando, la fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo, farà da sfondo ad un viaggio virtuale, accompagnato dalle performance live di tre artiste internazionali: Dj Vale Effe, la cantante Eva Evarello, ex concorrente di X-Factor, e Brina Knauss, modella e dj. Madrina della serata, Martina Colombari, ex Miss Italia, da sempre grande amica della Stella.



''La Classe A è stata una rivoluzione fin dalla prima generazione. Un vero bestseller per il mercato italiano e per la città di Roma dove, a meno di un mese dal lancio, ha già conquistato ben 220 clienti - ha dichiarato Benito De Filippis, ceo di Mercedes-Benz Roma -. Per dare il benvenuto alla nuova generazione abbiamo sposato i valori della digitalizzazione introdotti dalla nuova Classe A con la tradizione millenaria della Città Eterna''. Per interagire e dialogare con i luoghi emblematici della Città Eterna, basterà attivare un codice QR con il proprio smartphone, e ascoltare in tempo reale la loro voce e la storia che rappresentano.