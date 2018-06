Renault è partner de 'L'Isola del Cinema' di Roma

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Per il quarto anno consecutivo, Renault Italia conferma la sua collaborazione con L'Isola del Cinema, la kermesse di proiezioni, incontri e concerti che animeranno l'Isola Tiberina fino al prossimo 2 settembre.



Renault Italia è partner del Festival che, diretto da Giorgio Ginori, è giunto quest'anno alla sua XXIV edizione. Come da tradizione, anche quest'anno in programmazione grandi film italiani e internazionali, opere prime e seconde, documentari, focus sulle cinematografie straniere e masterclass con gli autori che arricchiranno il ricco calendario sul grande schermo.



In ognuna delle numerose serate registi, attori, sceneggiatori e professionisti del settore saranno al centro di incontri e dibattiti con il pubblico presente. La musica sarà protagonista dei mesi di luglio e agosto con la rassegna internazionale 'L'Isola di Roma Jazz & Blues', un'iniziativa che farà arrivare sull'Isola artisti di alto livello provenienti da diversi Paesi del mondo che spazieranno tra il Blues, il Jazz e le nuove tendenze crossover Jazz.



Durante gli oltre due mesi di manifestazione, Renault è presente anche per questa edizione con un'area dedicata, il 'Café Renault', che prevede un fitto calendario di proiezioni ed eventi culturali gratuiti, tra cui anche concerti di musica live. (ANSA).