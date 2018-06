Mondiali di calcio, la Svizzera schiera in difesa mezzo a 4 ruote

ROMA - C'è anche un Volkswagen Multivan in campo ai Mondiali di calcio in Russia, con la nazionale svizzera che ha costretto al pareggio il Brasile nella prima giornata del Gruppo E. Il mezzo speciale, allestito per l'Ambasciata rossocrociata, sarà al seguito di tutti gli incontri della nazionale elvetica per fornire difesa e supporto ai cittadini della Confederazione che per qualunque motivo dovessero trovarsi in difficoltà. Si tratta di un vero e proprio consolato mobile su cui viaggiano tre funzionari e un responsabile, chiariscono sul sito della televisione della Svizzera italiana, un minibus rosso e bianco dove i tifosi potranno ricevere assistenza in caso di perdita di documenti, problemi con i visti o altre urgenze. Dopo la presenza operativa per l'incontro di Rostov sul Don di ieri, pareggiato a sorpresa contro i giallo-oro guidati dalla stella Neymar, il mezzo speciale sarà il 22 giugno a Kaliningrad, per l'incontro con la Serbia, e il 27 Nizhny Novgorod per quello con il Costa Rica.