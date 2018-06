JLR lancia Carpe, abbonamento tutto compreso a canone fisso

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Jaguar Land Rover lancia, per ora limitatamente al solo mercato britannico, il nuovo programma Carpe (nome che deriva, evidentemente dal latino 'cogliere') pagando semplicemente un canone mensile senza deposito o maxi rata iniziale. Gestita assieme alla sua divisione InMotion Ventures, l'offerta Carpe ha un costo mensile (Iva esclusa) che varia tra 910 sterline per la Jaguar E-Pace in allestimento 'base' fino a 2.200 sterline per la Range Rover Sport HSE (cioè da 1.041 a 2.517 euro) ed è per il momento riservata ai soli cittadini residenti in Gran Bretagna. Il contratto - si legge nella nota diffusa da JLR - ha la durata massima di un anno, al termine del quale il cliente potrà richiedere una nuova vettura del Gruppo e avviare un nuovo abbonamento. Nel canone di Carpe sono compresi tutti i costi (nel sito https://www.carpedrive.com/ si sottolinea come l'unica cosa che resta a carico del cliente è il carburante) ordinari e straordinari, incluse una assicurazione personale per il guidatore gestita con Allianz e anche la consegna a domicilio.



Carpe fa seguito al recente programma Volvo Care e trova riscontro, in altri mercati, in analoghe offerte con canone mensile omnicomprensivo (Bmw, Mercedes, Cadillac, Porsche) in un contesto commerciale sempre più indirizzato - soprattutto in determinate fasce di clientela, come i millennials - verso l'uso piuttosto che il possesso. ''Sappiamo che c'è interesse per i pacchetti di mobilità illimitata - ha detto Sebastian Peck, managing director di InMotion Ventures - con una domanda in crescita per quei servizi in abbonamento che rispondono meglio alle necessità individuali.



Un contratto con Carpe è la soluzione ideale per le persone che amano guidare modelli premium ma sono stanchi di contratti non flessibili. E' quello che vogliamo - ha concluso Peck - cioè dare ai nostri clienti più flessibilità, più libertà e maggiori possibilità di scelta''. (ANSA)