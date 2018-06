Dieselgate: fermato il ceo di Audi Rupert Stadler

BERLINO - Il ceo dell'Audi Rupert Stadler è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce la Dpa, citando fonti della Volkswagen. Il manager è indagato nell'ambito del dieselgate. Il titolo Volkswagen perde l'1,6% in Borsa.

Il gruppo automobilistico è sotto indagine dal 2015 da parte della procura di Monaco di Baviera, oltre che dalle autorità di diversi paesi, per lo scandalo dieselgate. La scorsa settimana Vw, di cui il marchio Audi fa parte, ha accettato di pagare, riconoscendo la propria responsabilità, la sanzione di 1 miliardo di euro decisa dalla procura di Stato di Braunschweig.

Ma i guai giudiziari del gruppo, come ricorda Bloomberg, sono maggiori coinvolgendo non solo la Germania ma altri 55 paesi e comprendono anche la manipolazione del mercato azionario. Complessivamente il gruppo ha dovuto accantonare 27 miliardi di euro per fare fronte a sanzioni, riacquisto azioni e costi mentre gli investitori la accusano di aver informato il mercato troppo tardi dell'inchiesta.

Media, direttore vendite verso direzione Audi

BERLINO - Il direttore alle vendite di Audi, Bram Schot, potrebbe prendere il posto di Rupert Stadler, attualmente in custodia cautelare, alla direzione di Audi, riferisce la Dpa. Il Consiglio di sorveglianza di Audi dovrebbe ancora dare il suo consenso alla proposta.