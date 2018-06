Piccoli motori in grandi pickup, nuova sfida dei gruppi Usa

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Motori sempre più piccoli in pickup sempre più grandi: sembra essere questa la nuova sfida per i produttori di auto statunitensi. General Motors, Fiat Chrysler e Ford, ricostruisce il Wall Street Journal, scommettono sulla voglia degli automobilisti di avere una miglior resa in termini di consumi senza perdere la potenza dei propri pickup, il settore che rimane il più redditizio nell'industria automobilistica a stelle e strisce.



Gm in autunno introdurrà un nuovo pickup Chevy Silverado con un motore più piccolo di quello di alcune berline della concorrenza. Fca sta per dotare il suo nuovo Ram 1500 con un motore ibrido e anche Ford, che quattro anni si portò avanti agli altri introducendo l'uso dell'alluminio per ridurre il peso dei propri modelli, progetta il suo ibrido.



Nonostante gli analisti si attendano dall'amministrazione Trump un allargamento delle maglie nella lotta alle emissioni, l'industria sembra guardare più lontano: in primo luogo perché i prossimi modelli di pickup arriveranno negli showroom fra diversi anni (e quindi le regole potrebbero cambiare ancora) e poi perché tecnologie più efficienti potrebbero essere utilizzate in nuovi modelli, destinati ad esempio a mercati in cui le regole sono più stringenti.



Senza contare che il picco del petrolio del 2007 ha causato un crollo delle vendite dei pickup e che l'andamento altalenante del greggio non consente comunque una programmazione sul lungo termine basandosi esclusivamente sul prezzo di mercato di questo bene rifugio.