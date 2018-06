Torna a luglio Milano Rally Show,corse nel cuore della città

(ANSA) - Tornano le corse a ruote coperte su asfalto e su terra all'ombra della Madonnina, con la seconda edizione del Milano Rally Show, in programma il prossimo luglio, nel weekend del 28 e 29. La competizione, a cui sono iscritti 60 equipaggi, si articolerà su 9 prove e vedrà in lizza sia bolidi a ruote coperte moderni sia d'antan. Con una passerella tra le strade del cuore della metropoli meneghina di sei delle macchine racing che saranno impegnate nell'evento, l'organizzazione ha dato ufficialmente il via, oggi, al "count down" della manifestazione.



Derapate, accelerazioni assordanti e puzza di benzina faranno la gioia degli appassionati degli sport motoristici che, grande novità, potranno trovare di che entusiasmarsi anche nell'assistere alla parallela sfida silenziosa ed ecofriendly tra macchine elettriche che si daranno battaglia a sportellate nella prima tappa 'Smart EQ ForTwo e-cup'.



L'appuntamento sportivo-culturale, ricco di eventi collaterali, si svolgerà principalmente su tre tracciati realizzati in tre zone dell'area metropolitana: velodromo Vigorelli, ex area Expo e autodromo di Arese. La partenza della prima prova speciale è stata fissata tra i grattacieli del centro, in piazza Gae Aulenti. Tra le iniziative di contorno sono previsti giri in Ferrari, guide con simulatori di Formula 1, sessioni di mototerapia per i ragazzi disabili e la presenza di Dragster e "muscle car" americane.



Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe Sala e il vice presidente della regione Lombardia Fabrizio Sala. Il primo cittadino si è detto certo del successo dell'iniziativa: "L'anno scorso in molti hanno seguito il debutto del Milano Rally Show e sono sicuro che anche questa seconda edizione, con numerose attività collaterali, attirerà tantissimi spettatori. Ci aspettiamo davvero un grande spettacolo di sport". Il vice presidente della regione si è presentato all'incontro in tuta da gara: parteciperà, infatti, alle competizioni fuori classifica con una Porsche, come navigatore di Beniamino Lo Presti, organizzatore della corsa. "Si respira già un'aria di grande entusiasmo - ha detto ad ANSA a margine della conferenza stampa -. Si tratta di un evento fondamentale per la promozione della regione e delle sue bellezze, una manifestazione che racchiude la passione e gli ideali dello sport, la valorizzazione delle nostre tradizioni e l'animazione del territorio".