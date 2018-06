Nissan-Aci, tecnologia tra i protagonisti nei corsi di guida sicura

VALLELUNGA - La sicurezza stradale non passa solo da una corretta educazione alla guida, ma anche dalla conoscenza di tutti i sistemi di assistenza tecnologici che la migliorano.

Nell'ambito dell'obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade, uno dei pilastri della filosofia 'Intelligent Mobility', Nissan italia ha siglato un accordo con Carlo Alessi, presidente Aci Vallelunga, e Alfredo Scala, direttore generale Aci Vallelunga per la formazione per gli istruttori di guida sicura.



Nissan diventerà fornitore tecnico e tecnologico per i centri di guida sicura di Arese e Vallelunga. La prima Academy Nissan Intelligent Mobility, la nuova generazione di corsi di guida sicura Nissan & Aci, consentirà agli utenti non solo di guidare auto con motori endotermici (tra cui anche la gamma crossover di Nissan), ma anche di provare l'esperienza della mobilità 100% elettrica, apprezzandone le prestazioni sorprendenti e imparando a gestire la guida in modo da ottimizzare l'autonomia grazie all'utilizzo dell'e-Pedal e alla frenata rigenerativa, oltre che a familiarizzare con i vari sistemi di ricarica.

Ma soprattutto, tornando in tema di sicurezza al volante, il punto che lega la mission Nissan con quella di Aci, da oggi, gli utenti non solo potranno apprendere i consigli di sicurezza preventiva degli istruttori Aci o sperimentare i classici sistemi di sicurezza attiva che equipaggiano la maggior parte dei veicoli moderni, ma potranno arrivare a provare di persona cosa vuol dire guidare in tutta sicurezza con l'ausilio delle tecnologie intelligenti Nissan Intelligent Mobility.

I sistemi di assistenza alla guida sono presenti su tutta la gamma Nissan, dalla nuova Micra, alla gamma crossover fino ad arrivare alla GT-R. Una sportiva superprestazionale che anche grazie ai sistemi di assistenza permette di ottenere una guida più rilassata facendo quasi dimenticare al conducente, almeno per un istante, di trovarsi a bordo di una supercar. Parola di Tonio Liuzzi: ''Parlando da pilota, posso confermare che proprio grazie alla tecnologie di GT-R mi posso permettere di delegare parte delle decisioni alla vettura, che ha tempi di reazione più veloci ed efficaci e ci pensa 'lei' a mettere tutto a posto quando qualcosa sfugge al controllo umano, garantendo la massima sicurezza. La prudenza è d'obbligo, ma sapere di essere a bordo di GT-R è più rilassante e divertente anche per un pilota esperto. La tecnologia a bordo di GT-R la rende una vettura davvero special, facile da guidare nel traffico cittadino ed emozionante in pista''.