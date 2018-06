In vendita in Italia Qooder, lo scooter del futuro a 4 ruote

In vendita da sabato 16 giugno in Italia, Spagna e Svizzera Qooder, lo scooter a quattro ruote che combina molti dei vantaggi delle auto con quelli delle motociclette. Il veicolo della svizzera Quadro Vehicles S.A. può contare sul sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System™, che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote. Questa innovativa sospensione idro-pneumatica permette alle ruote di oscillare simultaneamente, garantendo una guida fluida, precisa e stabile anche nelle peggiori condizioni stradali. "Finalmente il pubblico - ha dichiarato Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles S.A - potrà rendersi conto di cosa abbiamo creato. Più di una nuova vettura, Qooder è il veicolo di tendenza non solo per gli appassionati del settore ma anche per chi vuole provare una guida sicura, ma divertente allo stesso tempo. Qooder è la giusta alternativa alla mobilità cittadina, al commuting quotidiano ed è l'ideale per le strade dissestate e piene di buche. Sono certo che, in breve tempo, riuscirà a guadagnarsi ampie fette di mercato a livello mondiale. In fondo, occorre solo la patente B".