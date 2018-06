Benzina:fattura elettronica, ecco app per gestione automatica

LANCIANO (CHIETI) - Un mini ufficio tascabile per la gestione della fatturazione elettronica del carburante, obbligatoria dal primo luglio. Arriva l'app 'easy&go!', scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play dai prossimi giorni. A idearla sono stati due giovani abruzzesi, Loris Giannantonio, imprenditore nel mondo dell'informatica, e Marco Trivilino, dottore commercialista, di Lanciano (Chieti). L'app è in grado di localizzare la posizione del veicolo una volta entrato nella stazione di rifornimento. Poi, fatto il carburante, sarà sufficiente scattare una foto allo scontrino o inserire manualmente l'importo.

A quel punto, il sistema - in grado di dialogare anche con altri gestionali esistenti - lavorerà da solo per l'emissione della fattura elettronica. L'obbligo di fattura elettronica non solo per la pubblica amministrazione, ma anche le cessioni di carburanti per autotrazione, qualora siano effettuate da titolari di partita Iva, scatterà dal prossimo primo luglio, come disposto dalla legge di Bilancio 2018 che prevede un piano straordinario di controlli nel triennio 2018-2020 per contrastare l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione dei carburanti. Il sistema ideato da Giannantonio e Trivilino dà risposta al dettato legislativo e permette di operare in completa autonomia.

"Abbiamo pensato ai clienti - afferma Marco Trivilino - e siamo partiti da loro per riuscire a creare un prodotto che potesse far superare questa novità legislativa senza alcun tipo di problema". Sulla stessa linea d'onda, l'altro ideatore della app, Loris Giannantonio. "La nostra policy - spiega - è sempre stata quella del rapporto one-to-one con ogni cliente e questo ci ha sempre permesso di soddisfare a pieno ogni loro richiesta, in modo da rendere tutto il più semplice possibile; in questo caso - prosegue Giannantonio - si trattava di facilitare le operazioni sia dal lato dell'utente sia da quello del venditore, rispettando tutti i requisiti previsti dalla legge ed evitando l'aggravio di ulteriori costi per operatori presenti h24 per tutto l'anno dedicati solo a questo".