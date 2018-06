'Laboratorio' automotive a Modena, c'è l'ok del Ministero

MODENA - L'Automotive Smart Area, che verrà realizzata nell'ambito del 'Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione', il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord di Modena, diventerà un luogo di riferimento di ambito nazionale per studio e sperimentazione di soluzioni innovative per la guida autonoma e per la mobilità sostenibile. Lo prevede il protocollo d'intesa sul Masa (Modena Automotive Smart Area) sottoscritto da Comune e Università di Modena e Reggio Emilia con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che va a integrare quello siglato lo scorso anno tra Comune e Unimore con Maserati spa per attività didattiche, di studio e ricerca negli stessi settori.



L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato con la strategia 'Connettere l'Italia' del ministero che prevede, in determinate situazioni, la sperimentazione su strada delle soluzioni cosiddette Smart Road e di guida connessa e automatica, come quelle che si stanno sviluppando a Modena.



Nella sperimentazione saranno impegnati docenti, ricercatori e personale tecnico di Unimore. La durata dell'accordo è di tre anni.