Progetto Fiat 500 Forever Young Experience fa incetta di premi

ROMA - La giuria della 22ma edizione di MediaStar - award indipendente che punta a mettere in luce il valore della professionalità di chi tecnicamente contribuisce alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria - ha attribuito due primi posti, nelle sezioni Evento e Promotion al tour europeo Forever Young Tour Experience di Fiat che lo scorso anno ha celebrato il 60esimo compleanno della iconica 500. Salgono così a 13 i trofei, nazionali e internazionali, vinti dal progetto realizzato dall'agenzia Ideal che lo scorso anno ha riprodotto in tre città - Cannes, Monaco e Madrid - l'atmosfera del 1957 per celebrare il 60esimo anniversario di Fiat 500 come un vero e proprio 'viaggio nel tempo'. Ogni tappa del tour è stata realizzata nel pieno rispetto della cultura locale e delle location selezionate, per concludersi a Madrid con un evento sorprendente grazie a quasi cento tra attori e comparse in costume, ad affascinanti negozi vintage - in rappresentanza di alcune eccellenze del Made in Italy in termini di moda, cibo e design - ed esemplari storici della Fiat 500. Protagonista in tutte le tappe di The Fiat 500 Forever Young Experience è stata la 500 serie speciale dedicata al 60esimo anniversario. Al pari di una diva ha sfilato sul lungomare di Cannes - la località francese famosa per il suo Festival del Cinema - dove è stata accolta dai migliaia di turisti che l'hanno fotografata incessantemente. Lo stesso tributo è stato riservato alla 500 nella caratteristica Wiener Platz a Monaco di Baviera, in Germania. E oltre settemila visitatori hanno affollato la vivace Calle de Jorge Juan, uno dei principali luoghi di svago urbano a Madrid. Lanciata nel 1957 e affermatesi negli anni come simbolo della motorizzazione di massa, la Fiat 500 ha visto una seconda rinascita nel 2007 quando debuttò il nuovo modello diventato in poco tempo un fenomeno globale. Lo dimostrano gli oltre 2 milioni di esemplari venduti in più di 100 Paesi nel mondo, con l'80% dei volumi realizzati fuori dall'Italia. Un successo che ha portato la 500 ad essere la numero 1 in Europa nel suo segmento dal 2013. Risultato confermato nel primo quadrimestre 2018 con la leadership in 9 mercati (Regno Unito, Spagna, Belgio, Svizzera, Portogallo, Austria, Ungheria, Croazia e Slovenia) e la presenza nella top 3 in altri 7 Paesi (Italia, Germania, Francia, Svezia, Slovacchia, Romania e Bulgaria). Una crescita che non conosce soste visto che, sempre nel primo quadrimestre del 2018 e nel suo undicesimo anno di vita, la 500 ha battuto ancora una volta i suoi record con oltre 74.000 esemplari venduti in Europa.