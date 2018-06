Opel, Grandland X premiato con l'Off Road Award 2018

ROMA - Opel Grandland X conquista il primato di migliore vettura del proprio segmento negli Off Road Award 2018. Ad assegnare il riconoscimento i lettori di Off Road e di Suv Magazin che per la prima volta hanno votato la categoria dei suv a 2 ruote motrici e Opel Grandland X si è lasciato alle spalle ben undici concorrenti. ''Ricevere i premi assegnati dai lettori ci rende particolarmente felici perché dimostrano quanto Grandland X sia amato dal pubblico. Con il nuovo Grandland X abbiamo lanciato sul mercato un temibile concorrente nel segmento dei suv. Ha un design fantastico, monta tecnologie avveniristiche come il controllo della trazione IntelliGrip e, soprattutto, è molto divertente da guidare'', ha dichiarato Michael Walter, Marketing Manager Compact Cars & LCV. I lettori di Off Road votano per i fuoristrada e i suv preferiti dal 1982. Quest'anno per la prima volta hanno votato anche i lettori della rivista suv Magazin e in quest'ultima rassegna sono state espresse più di 43.500 preferenze. Gli appassionati di fuoristrada e suv hanno potuto scegliere tra 174 veicoli in 12 categorie.