Jaguar, E-Pace premiata a Torino con il Car Design Award '18

ROMA - L'edizione del 2018 del Car Design Award, il premio nato nel 1984 a Torino dalla rivista Auto&Design, ha visto tra i protagonisti anche Jaguar che ha ottenuto un importante riconoscimento, assegnato da una giuria composta dagli esponenti di alcune tra le più importanti testate automotive a livello internazionale. E-Pace, primo suv compatto del giaguaro, si è infatti aggiudicato il Production Cars Award, che premia le proposte di design più innovative, accattivanti e sorprendenti della produzione di serie. Il look sportivo e dinamico che richiama le linee eleganti di una coupé sottolinea ha consentito al suv di ottenere il riconoscimento sbaragliando la concorrenza. A monte della decisione dei giurati il design automobilistico innovativo del brand, in grado di combinare in maniera semplice ed efficace performance, stile e praticità.