Hyundai sponsor dei Mondiali Fifa con Santa Fe e Tucson

ROMA, 11 GIU - Hyundai fornirà una flotta di 530 veicoli in occasione dei Mondiali di Russia 2018. La cerimonia di consegna, tenutasi al Luzhniki Stadium di Mosca, è stata l'occasione per celebrare la longeva partnership tra Hyundai e Fifa e riunire gli appassionati di calcio provenienti da tutto il mondo a due settimane dall'inizio dell'evento sportivo.



La Fifa World Cup avrà inizio il 14 giugno e vedrà le 32 nazionali qualificate competere per aggiudicarsi un posto nell'ambita finale di Mosca, il 15 luglio. Come Official Automotive Partner di Fifa, Hyundai ha messo a disposizione una flotta di 530 veicoli tra cui Santa Fe, Tucson e H1(Starex) - che saranno utilizzati per il trasporto di squadre, arbitri, ufficiali di gara e delegati per l'intera durata della Coppa del Mondo.



Hyundai, partner ufficiale della Fifa dal 1999, ha anche svelato gli slogan presenti sui pullman della Fifa World Cup che trasporteranno le Nazionali. Ogni slogan è stato selezionato tra circa 160.000 proposte inviate dai fan in tutto il mondo, che hanno a loro volta ottenuto più di 3,45 milioni di voti dai tifosi attraverso l'iniziativa 'Be There With Hyundai'. Il premio in palio per gli ideatori dei 32 slogan vincitori è un'esperienza unica: poter assistere dal vivo alle partite e viaggiare con i pullman delle loro Nazionali del cuore il giorno della partita. Tra le iniziative per coinvolgere i fan durante l'evento calcistico anche il 'Fifa World Cup Predictor', un pronostico per ogni partita del Campionato, e per il 'Hyundai Goal of the Tournament', il miglior programma di goal della Fifa World Cup. Hyundai, inoltre, ospiterà in Russia anche i clienti vincitori dei biglietti del 'Fortune Drive to Russia', un test drive a livello globale che si tiene in oltre 50 paesi. Per tutta la durata dell'evento, infine, ci saranno numerose altre iniziative a cui i tifosi potranno partecipare per vincere fantastici premi, come la 'Hyundai Cheering Stadium by Fans'.