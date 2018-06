Al trofeo 'La Dolce Vita' le auto di Grace Kelly e Steve McQueen

ROMA - Ci sarà anche l'Alfa Romeo 1750 6C GS Sport Zagato sulla quale correva Tazio Nuvolari e, ancora, la tristemente nota Porsche 550 RS Spyder sulla quale perse la vita Steve McQueen, la Jaguar XK 150 OTS appartenuta a Grace Kelly, nonché tanti esemplari unici Lancia, Alfa Romeo e Porsche per la seconda edizione del Trofeo La Dolce Vita, in programma sabato e domenica sul circuito storico di Santa Marinella. L'evento è a sostegno della Fondazione Bambin Gesù, che ha dato il patrocinio, così come la Rai, avrà come madrina di eccezione la principessa Elettra Marconi. Il Trofeo d'Auto d'Epoca 'La Dolce Vita', consisterà in una prova di regolarità alla quale parteciperanno circa 40 auto immatricolate tra il 1920 e il 1968 che percorreranno un circuito organizzato in settori che toccheranno Santa Severa (zona del Castello), le città di Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa e Bracciano. A supporto della gara ci sarà il Vespa Club di Santa Marinella di Giancarlo Fiorucci che, con una decina di modelli anni '50/ '60, accompagnerà le auto durante alcune porzioni del percorso. Il week-end sarà all'insegna della cultura, della storia e della moda: saranno organizzate mostre d'arte fotografica e sfilate di moda ispirate agli anni '20/ '60.



La prima tappa sarà nel Comune di Tolfa,la mattina di sabato 16 giugno. Le auto d'epoca sfoggeranno tutta la loro eleganza nella piazza del Municipio dalle 10,30. Il pomeriggio di sabato 16 giugno appuntamento al Porto Turistico di Santa Marinella dove, dalle 16, il concessionario Centri Porsche di Roma - Autocentri Balduina metterà a disposizione due modelli Porsche per un test drive.



La premiazione delle autovetture avverrà domenica presso il chiostro del Castello di Santa Severa, alla presenza dei sindaci dei Comuni coinvolti, di LazioCrea, del Coni, degli sponsor e dell'amministratore della Fondazione Bambino Gesù.



In gara, oltre alle storiche già citate, tra le altre l'Alfa Romeo 17506C (Viberti) del 1929, la OM 665 Superba Spyder Mille Miglia (modello di auto che nel primo Mille Miglia di velocità del 1927 hanno fatto primi piazzamenti), la Lancia Agusta (Borghi) del 1936, la Morgan F Super Sport, la MG TC (1945), la Lancia Aprilia del '46, la Cisitalia 202 SC Berlinetta, la Cisitalia Ermini Sport, la Lancia Aurelia B20 del 1953, l'Alfa Romeo 1900 - 1954, la Triumph TR 2 Sport (1954), la Ermini 100 Sport Competizione (1955 esemplare unico), la Jaguar XK 140 OTS, la Porsche 356 Speedster (1955), la Lancia Aurelia B 24 del 1956 utilizzata da Vittorio Gassman nel celebre film 'Il Sorpasso' e ancora una Fiat 103 N Industriale del '57, una Mercedes 300 SL del '57 e la Lancia Flaminia 2.8 3C 1963.