Honda Urban EV premiato con Car Design Award 2018

ROMA - Una giuria internazionale di esperti di auto ha nominato Honda Urban EV 'Best Concept Car' in occasione del Car Design Award 2018, tenutosi durante la giornata inaugurale del Salone dell'Auto di Torino. Organizzato dalla rivista Auto & Design, finalisti e vincitori del Car Design Award vengono selezionati e giudicati da una giuria di 12 giornalisti appartenenti alle testate automobilistiche più prestigiose al mondo.



Il Concept Honda Urban EV è entrato a far parte della rosa di finalisti lo scorso aprile per conquistare il titolo di vincitore battendo altri nove concept design. Il riconoscimento mondiale al Car Design Award segue il successo ottenuto dal Concept Urban EV a gennaio, quando la rivista Automobile lo ha eletto 'Concept of the Year' 2018.



Honda ha lanciato il Concept Urban EV all'edizione 2017 del Salone di Francoforte. Questo traguardo segna la direzione della prima auto elettrica a batteria di Honda per l'Europa, che sarà introdotta nella seconda metà del 2019 con un design semplice e sofisticato che si contrappone all'avanzata tecnologia di cui è dotata.



Il Concept Urban EV sarà la prima vettura di serie, completamente elettrica, a essere prodotta in Europa nel quadro della 'Visione elettrica' della casa di Tokyo. Questa strategia prevede lo sviluppo di una piattaforma dedicata per veicoli elettrici che sfrutta la tecnologia a propulsore completamente elettrico di Honda.



I primi ordini del modello di serie del Concept Honda Urban EV partiranno all'inizio del 2019, mentre le prime consegne in Europa sono previste per la fine dello stesso anno.