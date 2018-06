Emissioni CO2, si inverte il trend con l'aumento ad aprile

ROMA - Ad aprile le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono aumentate di circa 340mila tonnellate rispetto allo stesso mese del 2017 (+4,6%).



Il dato di aprile inverte la tendenza alla diminuzione delle emissioni di CO2 registrata nei primi tre mesi del 2018. Il consuntivo relativo al periodo gennaio-aprile vede un aumento delle emissioni di CO2 da benzina e gasolio per autotrazione di 134mila tonnellate, che corrispondono allo 0,4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  L'aumento delle emissioni di CO2 - secondo un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - proviene dalla crescita fatta registrare dal comparto delle emissioni derivate dall'uso di gasolio per autotrazione, che ad aprile è quantificabile in 347mila tonnellate (che corrispondono al +6,2%). Le emissioni derivate dall'uso di benzina per autotrazione, invece, ad aprile sono calate di 6mila tonnellate, che in termini percentuali corrispondono allo 0,3% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno.