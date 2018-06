Record ad Hong Kong, posto auto venduto a 760mila dollari

ROMA- Un posto auto da 5 metri per 2,5 è stato venduto ad Hong Kong, nel complesso residenziale Ultima della Sun Hung Kai Properties, nel distretto di Kowloon, è stato venduto per la ragguardevole cifra di 760.000 dollari (pari a 643.000 euro) che rappresenta - come riferisce il South China Morning Post - il nuovo record per quell'area. La cifra incassata corrisponde a circa 60.800 dollari (51.450 euro) per metro quadro, davvero esagerata pur essendo relativa ad una metropoli dove il mercato immobiliare di lusso ha fatto segnare una continua crescita. Lo dimostra il profitto - forse ancora più esagerato - che la coppia proprietaria del parcheggio ha realizzato in nove mesi. Il posto auto era stato infatti pagato 433.000 dollari (364.000 euro) e l'utile è stato di ben 330.000 dollari, pari a circa 280.000 euro. Il precedente record era stato segnato nel giugno del 2017 con un posto auto acquistato nell'area di Sai Ying Pun per il corrispettivo di 559.000 euro.